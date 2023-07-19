Про нашего героя можно смело сказать, что он нашёл не просто любимое дело, а призвание, настоящую страсть. Провести встречу с журналистом он предложил именно на работе. Зайти на производство разрешалось только в бахилах и с покрытыми волосами.

Александр родился в Бурятии, долгое время жил и работал в Томске. Окончив школу, он выбрал факультет защиты леса, так как любил биологию. Всё изменилось после первой практики в вузе и... знакомства с кофе.

— Когда мне было 15-16 лет, я смотрел, как герои фильмов и сериалов пили эспрессо и делали вид, что им вкусно. Я пошёл в кофейню в Улан-Удэ, заказал кофе и не понял, почему он такой невкусный. Тогда мне стало интересно, как приготовить чашку кофе, которая принесёт удовольствие. Позже, когда я переехал в Томск, меня угостили напитком знакомые, работавшие в кофейне. И мне понравилось! Я решил начать работать и изучать это дело, — вспоминает Александр.

Мужчина активно развивался в этой отрасти, участвовал в мировых чемпионатах бариста, организовал кофейные мероприятия. Александр с друзьями уже были готовы открыть своё дело — кафе, где будут подавать вкусный кофе. Но наступил февраль 2022 года, ситуация не располагала к стабильности. Завершив все свои дела, бариста в октябре прошлого года уехал в Казахстан. На родине у него осталась мама, которая решение сына поддержала.

— У меня в России было много друзей из Казахстана, девушка была родом из Шымкента, а её родные проживали в Алматы. К моменту переезда я по рассказам многое знал об этой стране. Сначала я прибыл в Астану, там быстро получил ИИН. Я благодарен властям за высокую организацию этого процесса. В столице я понял, что это не мой город и переехал в Алматы. Эмоционально было другое впечатление, Алматы с культурной точки зрения более развит. Это ощущается по людям в индустрии кофе, — считает Александр.

Бариста говорит, что переезд прошёл легко. Он быстро получил документы, легко смог найти жильё и почти сразу работу. Старые знакомые из Казахстана познакомили его с людьми, которые планировали открыть в Алматы свою обжарку кофе. Александр помог с запуском проекта, но вскоре его переманила крупная компания. Там он пробыл недолго и вернулся в стартап.

Возможно, для некоторых читателей это тоже будет интересным фактом. Оказывается, в Алматы работают 13 компаний, который сами обжаривают кофе и продают уже свой собственный продукт. Предприятие, где работает Александр, заказывает зёрна в Европе. Там трейдеры тщательно отбирают их и правильно хранят. Уже в Алматы специалисты обжаривают зёрна в специальных машинах — ростерах. Александр тщательно настраивает агрегат и весь процесс следит за тем, чтобы температура была идеальной — до десятой градуса.

Помимо работы, мужчина имеет два хобби. И оба они связаны с его любимым напитком. Каждое воскресенье Александр угощает кофе отдыхающих на пешеходной зоне улицы Панфилова.

— Мне хотелось заниматься чем-то полезным, знакомить людей с культурой кофе, показать им новое. Отчасти, я так вливаюсь в культуру города. Люди благодарят, предлагают скидывать донаты (денежное пожертвование — прим. автора). На эти средства я покупаю зёрна, чтобы приготовить кофе на следующей неделе, — говорит бариста.

Ещё одно хобби — готовка кофе с горах. В Бурятии Александр привык к горным пейзажам и очень скучал по ним в Томске. После переезда в Алматы, он сразу начал посещал горы.

— Кофе растёт в горах, тут его можно и приготовить. Что может быть лучше? Это целый ритуал. Ты поднимаешься, готовишь кофе, пьёшь его, наслаждаешься красотой. Сейчас в топе любимых мест Кок-Жайляу и Медеу, — делится мужчина.

Он уверен, что в Алматы может реализовать свой потенциал и о дальнейшем переезде пока не думает. Он ежедневно следит за ходом войны. На вопрос, не изматывает ли это эмоционально и не было ли желание перестать смотреть новости, отвечает отрицательно.

Немного о кофе

Для тех, кто любит кофе, мы попросили Александра дать несколько ценных советов и развеять мифы о бодрящем напитке.