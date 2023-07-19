Лихорадка денге в Египте: Минздрав дал рекомендации казахстанцам
Несколько дней назад СМИ Египта сообщали о неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат, расположенной к югу от Каира. Говорилось о порядка 200 заражённых. Министерство здравоохранения страны сообщило, что симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге.
19 июля в Минздрав Казахстана информировал, что в стране ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания. С начала года — уже два случая инфицирования у прибывших из Таиланда.
— Для своевременного выявления и оказания медицинской помощи больным на санитарно-карантинном пункте при въезде в страну проводится мониторинг прибывших путём дистанционного измерения температуры тела, — рассказали в ведомстве.
Для недопущения заражения при нахождении в эндемичных странах необходимо:
использовать средства защиты от укусов комаров;
закрывать окна и двери;
при проявлении симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.
Лихорадка денге
Это вирусная инфекция, вызываемая вирусом денге и передаваемая человеку инфицированными комарами при укусах. Денге распространена в районах с тропическим и субтропическим климатом по всему миру.
У большинства людей после заражения денге не возникает симптомов болезни. Однако в случае симптоматического течения болезнь чаще всего проявляется в виде высокой температуры, головной боли, ломоты в теле, тошноты и сыпи. В тяжёлых случаях денге может привести к летальному исходу.
Риск заражения денге можно уменьшить, избегая укусов комаров, особенно в дневные часы.
