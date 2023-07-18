По данным «Казгидромета», 19 июля на севере и востоке ЗКО ожидается гроза, днём на западе — порывистый ветер.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +40..+42 градусов, ночью похолодает до +24..+26 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.