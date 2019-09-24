Иллюстративное фото из архива "МГ" Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №34 «О мерах по снижению долговой нагрузки гражданРеспублики Казахстан» Погашению подлежит задолженность по беззалоговым потребительским кредитам в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. Общая задолженность не должна превышать 3 млн. тг по состоянию на 1 июня текущего года. Размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 годасоставляет до 300 000 (трехсот тысяч) тенге на одного заемщика. Итак, попадающими под погашение займов являются лица, которые на 26 июня 2019 года имели один из следующих социальных статусов: - многодетные семьи, - семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, - семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, - получатели государственной адресной социальной помощи; - дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. Общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня текущего года. Размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года составляет до 300 тысяч тенге на одного заемщика. Проверить наличие статуса можно на: - портале электронного правительства – egov.kz; - сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК – enbek.gov.kz; - в Центрах обслуживания населения; - по единому номеру дозвона 111; - по единому номеру дозвона 1411. Если Вы относитесь к указанным категориям, но Вас нет в общем списке обратитесь по единому номеру дозвона 111 и продиктуйте сведения о себе и своей семье. После чего государственные органы проверят о Вас в информационных системах и при подтверждении статуса внесут Вас в список. Из списка лиц, имеющих указанные социальные статусы по информации Национального Банка, были исключены те, у кого на 1 июня 2019 года. - не было кредита; - заем выдан после 1 июня 2019 года; - заем выдан на бизнес-цели; - заем имеет залог; - общая задолженность составила более 3 млн тенге; - заем списан на внебаланс; - заем передан в коллекторские организации. Если Вас нет в данном списке обратитесь по единому номеру дозвона 111 для уточнения причины исключения. В случае не согласия с ней необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию выдавшую Вам займ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.