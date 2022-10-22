Как работает дом самостоятельного сопровождаемого проживания для особенных людей в Уральске

Дом самостоятельного сопровождаемого проживания для лиц с ментальными нарушениями открылся этим летом, передаёт портал «Мой ГОРОД». Этот центр был построен в рамках программы «Рухани жаңғыру» и в строительстве данного центра принимали участие предприниматели нашей области. По информации управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО, дом самостоятельного сопровождаемого проживания – одна из основных и наиболее эффективных альтернатив интернатным учреждениям, в котором будут проживать лица с инвалидностью с ментальными нарушениями для дальнейшей социализации в обществе. Основная задача дома