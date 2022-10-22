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Социум

Как работает дом самостоятельного сопровождаемого проживания для особенных людей в Уральске

Дом самостоятельного сопровождаемого проживания для лиц с ментальными нарушениями открылся этим летом, передаёт портал «Мой ГОРОД». Этот центр был построен в рамках программы «Рухани жаңғыру» и в строительстве данного центра принимали участие предприниматели нашей области. По информации управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО, дом самостоятельного сопровождаемого проживания – одна из основных и наиболее эффективных альтернатив интернатным учреждениям, в котором будут проживать лица с инвалидностью с ментальными нарушениями для дальнейшей социализации в обществе. Основная задача дома
Дана Рахметова
Как работает дом самостоятельного сопровождаемого проживания для особенных людей в Уральске
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания для лиц с ментальными нарушениями открылся этим летом, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания
Этот центр был построен в рамках программы «Рухани жаңғыру» и в строительстве данного центра принимали участие предприниматели нашей области. По информации управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО, дом самостоятельного сопровождаемого проживания – одна из основных и наиболее эффективных альтернатив интернатным учреждениям, в котором будут проживать лица с инвалидностью с ментальными нарушениями для дальнейшей социализации в обществе. Основная задача дома самостоятельного сопровождаемого проживания – социализация лиц с инвалидностью, поддержка максимально возможной их самостоятельности в организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме. Дом самостоятельного проживания рассчитан на 20 койко-мест. На сегодняшний день в центре проживают 12 человек и ведутся работы  подбору других услугополучателей. В доме есть свой распорядок дня и у каждого свои обязанности. Жильцы уже полностью освоили навыки самообслуживания. Сами убираются в комнатах, стирают свои вещи, ухаживают за цветами, следят за порядком и чистотой дома, умеют пользоваться всей бытовой техникой, моют посуду, готовят еду под присмотром повара, иногда даже сами. В штате предусмотрен заведующий, специалист по социальной работе, психолог, кухонный работник, санитарка по уходу, инструктор по трудотерапии. Также привлекаются специалисты с КГУ «Круглоозерновский центр оказания специальных социальных услуг». Образование специалистов соответствуют квалификационным требованиям. Для развития трудовых навыков жильцрв дома предусмотрены кабинеты социально-бытовой ориентации, швейная и столярная мастерская. Проводятся занятия трудоинструкторов, психолога. Проведены пять мастер-классов по направлениям кулинарии, рукоделия, гончарного искусства и по приготовлению кофе. Полученные здесь навыки продолжают развивать уже на практике в работе. Так, на сегодня в целях адаптации в обществе и формирования трудовых навыков составлен меморандум с 4 организациями на семерых постояльцев:
  • ИП «Нұралы» - Абилгазиева А. и Жулдугулова Д, помощник повара в ресторане;
  • ИП «Абатов К.У» - Бараков А. помощник повара в столовой;
  • ТОО «Рекламное агентство Постмен» - Баймуханов Ж. помощник дизайнера, Калиев А. помощник монтажника, Иванов А. дворник;
  • ИП «Жоламанова А.» - Унгалиева М., помощник повара в столовой.
Необходимо отметить, что постояльцы дома в свободное время ходят на прогулки в парки, посещают культурно-досуговые мероприятия, играют в волейбол и тренируются в Спортивной школе для детей и юношей. На сегодня в их копилке уже имеются призовые места в городских и областных соревнованиях. Также на территории центра строится теплица, где жильцы будут заниматься трудотерапией и выращивать разные овощи и зелень. Работа в этом направлении будет продолжена, отметили в управлении.
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания
Дом самостоятельного сопровождаемого проживания
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