Как работает «Стоп-кредит» в Казахстане и в каких случаях он бессилен

Каждый казахстанец может обезопасить себя от мошенников, установив добровольный отказ от оформления займов. Эту полезную функцию в казахстанских банках и МФО называют "Стоп-кредит", и она накладывает табу на выдачу денег, напомнили в АРРФР РК. Если такая опция активна, финансовая организация обязана отказать в кредите.
Однако инструмент имеет важные нюансы, о которых мало кто знает. На практике закон предусматривает целый ряд исключений, когда "Стоп-кредит" не остановит выдачу денег.
Когда "Стоп-кредит" не защитит в банке?
Банковский запрет не сработает в нескольких специфических ситуациях. Деньги все равно выдадут, если:
- Сумма идет напрямую продавцу или поставщику за конкретный товар или услугу, а клиент подтверждает покупку - так работают товарные кредиты.
- Вы оформляете внутреннее рефинансирование, чтобы закрыть старый долг в том же самом банке.
- Речь идет о небольшом возобновляемом лимите по платежной карте в пределах 150 МРП (648 750 тенге) для повседневных покупок.
- Заем целевой и идет исключительно на погашение налогов, штрафов или долгов по исполнительному производству.
Что разрешено в микрофинансовых организациях?
Аналогичные правила действуют и в секторе микрокредитования. Защита не сработает, если деньги перечисляются напрямую магазину за товар, направляются на рефинансирование в ту же МФО либо идут на уплату налогов и штрафов. При этом на классические микрокредиты от ломбардов механизм "Стоп-кредита" вообще не распространяется.
Что делать, если банк или МФО проигнорировали запрет и выдали деньги мошенникам?
По закону финансовая организация обязана полностью списать такую ссудную задолженность, исправить испорченную кредитную историю клиента и вернуть все удержанные суммы.
В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка подчеркивают: "Стоп-кредит" дополняет, но не отменяет стандартные требования безопасности, которые кредиторы обязаны соблюдать при каждой выдаче денег.