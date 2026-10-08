Как работает «Стоп-кредит» в Казахстане и в каких случаях он бессилен

Функция "Стоп-кредит" защищает от мошенников и обязывает банки списывать незаконные долги, однако закон предусматривает исключения, при которых займы все же выдаются.

Каждый казахстанец может обезопасить себя от мошенников, установив добровольный отказ от оформления займов. Эту полезную функцию в казахстанских банках и МФО называют "Стоп-кредит", и она накладывает табу на выдачу денег, напомнили в АРРФР РК. Если такая опция активна, финансовая организация обязана отказать в кредите.

Однако инструмент имеет важные нюансы, о которых мало кто знает. На практике закон предусматривает целый ряд исключений, когда "Стоп-кредит" не остановит выдачу денег.

Когда "Стоп-кредит" не защитит в банке?

Банковский запрет не сработает в нескольких специфических ситуациях. Деньги все равно выдадут, если:

Сумма идет напрямую продавцу или поставщику за конкретный товар или услугу, а клиент подтверждает покупку - так работают товарные кредиты.

Вы оформляете внутреннее рефинансирование, чтобы закрыть старый долг в том же самом банке.

Речь идет о небольшом возобновляемом лимите по платежной карте в пределах 150 МРП (648 750 тенге) для повседневных покупок.

Заем целевой и идет исключительно на погашение налогов, штрафов или долгов по исполнительному производству.

Что разрешено в микрофинансовых организациях?

Аналогичные правила действуют и в секторе микрокредитования. Защита не сработает, если деньги перечисляются напрямую магазину за товар, направляются на рефинансирование в ту же МФО либо идут на уплату налогов и штрафов. При этом на классические микрокредиты от ломбардов механизм "Стоп-кредита" вообще не распространяется.

Что делать, если банк или МФО проигнорировали запрет и выдали деньги мошенникам?

По закону финансовая организация обязана полностью списать такую ссудную задолженность, исправить испорченную кредитную историю клиента и вернуть все удержанные суммы.

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка подчеркивают: "Стоп-кредит" дополняет, но не отменяет стандартные требования безопасности, которые кредиторы обязаны соблюдать при каждой выдаче денег.

