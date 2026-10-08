Сколько кредита можно взять с зарплатой 300 тысяч тенге в Казахстане

В Казахстане постепенно ужесточаются требования к выдаче потребительских кредитов. Теперь банки обращают более пристальное внимание не только на зарплату клиента, но и на имеющиеся у него кредиты, ежемесячные платежи и кредитную историю. Одним из ключевых показателей при этом является коэффициент долговой нагрузки (КДН), передает МойГород

А сколько кредита может получить казахстанец, который официально зарабатывает 300 тысяч тенге в месяц? Мы рассчитали это исходя из действующих требований.

Если вы получаете 300 тысяч тенге, сколько максимум можно платить по кредитам?

Согласно действующим правилам, максимально допустимый уровень коэффициента долговой нагрузки составляет 0,5, или 50%. Это означает, что ежемесячные платежи по всем кредитам человека не должны превышать половину его среднемесячного дохода, принимаемого в расчёт. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка также рекомендует рассчитывать КДН перед оформлением кредита именно по этому принципу.

Таким образом, если зарплата составляет 300 000 тенге:

300 000 × 50% = 150 000 тенге.

То есть для человека, у которого нет других долгов, предельный размер ежемесячного платежа по всем кредитам составит около 150 тысяч тенге.

Однако это не означает, что банк обязательно выдаст кредит с ежемесячным платежом в 150 тысяч тенге. Банк дополнительно оценивает клиента с помощью собственной скоринговой системы, учитывая его кредитную историю, стабильность дохода и другие риски.

Сколько кредита можно получить при зарплате 300 тысяч тенге?

Конкретная сумма зависит от срока кредитования и процентной ставки. Кроме того, в 2026 году введено ограничение на выдачу беззалоговых потребительских кредитов сроком более пяти лет.

Для примера предположим, что у человека нет других кредитов, банк полностью учитывает его доход в размере 300 тысяч тенге, а максимальный ежемесячный платёж составляет 150 тысяч тенге.

При расчёте аннуитетного платежа на пять лет получаются примерно следующие суммы:

Годовая ставка Ежемесячный платёж Возможная сумма кредита на 5 лет 20% 150 000 ₸ ≈ 5,66 млн ₸ 30% 150 000 ₸ ≈ 4,64 млн ₸ 40% 150 000 ₸ ≈ 3,87 млн ₸

Эти ставки не являются предложениями конкретного банка, а приведены в качестве расчётного примера, чтобы показать, как сумма кредита меняется в зависимости от процента. В реальном банковском продукте учитываются ГЭСВ, комиссии и другие платежи.

Поэтому утверждать однозначно, что человек с зарплатой 300 тысяч тенге может получить кредит на 7–8 млн тенге, некорректно. При дорогом потребительском кредите, особенно при высокой процентной ставке, доступная сумма может значительно снизиться из-за ограничения по КДН.

А если уже есть кредит?

Это один из самых важных моментов. Ограничение в 50% распространяется не только на новый кредит, но и на совокупные платежи по всем имеющимся у человека долгам. При расчёте КДН учитываются ежемесячные платежи по непогашенным кредитам вместе с платежом по новому займу.

Предположим, человек с доходом 300 тысяч тенге уже выплачивает по действующему кредиту 50 тысяч тенге в месяц.

Предельная долговая нагрузка — 150 тысяч тенге.

150 000 – 50 000 = 100 000 тенге.

Таким образом, на ежемесячный платёж по новому кредиту останется около 100 тысяч тенге.

Если условно рассчитать кредит на пять лет по годовой ставке 30%, это соответствует примерно 3,09 млн тенге.

А у человека, который уже выплачивает по действующим кредитам 100 тысяч тенге в месяц, для нового кредита останется лимит ежемесячного платежа всего в 50 тысяч тенге.

Для тех, кто просрочил платеж более чем на 90 дней, требования ещё строже

В Казахстане для таких заемщиков предусмотрено отдельное ограничение. Для граждан, которые в течение последних 12 месяцев допускали просрочку более 90 дней по банковскому кредиту или микрокредиту, предельный уровень КДН снижен с 50% до 25%. Как разъясняет Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, эта мера введена для снижения риска повторного чрезмерного закредитования граждан.

Если доход такого человека составляет 300 тысяч тенге:

300 000 × 25% = 75 000 тенге.

То есть совокупный ежемесячный платёж по всем его кредитам не должен превышать 75 тысяч тенге.

При условной ставке 30% и сроке кредитования пять лет, если других долгов нет, ежемесячный платёж в размере 75 тысяч тенге соответствует кредиту примерно на 2,32 млн тенге.

При этом наличие длительной просрочки в кредитной истории не гарантирует, что человек сможет получить даже такую сумму на практике: банк вправе полностью отказать в выдаче кредита.