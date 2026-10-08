В каких условиях жил мальчик со свалки в Уральске

Родители мальчика рассказали и показали, как живут и чем зарабатывают на жизнь.

Мы писали о том, что десятилетний мальчик из Уральска никогда не ходил в школу, не умел читать и питался тем, что удавалось найти на помойке. С самого рождения он знал совсем другую реальность - далекую от той, в которой живут счастливые дети. Тогда в суде рассказали, что его мать вела глубоко асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и превратила полуразрушенный, заброшенный дом в притон, где постоянно околачивались сомнительные компании.

Журналистам "МГ" удалось найти и поговорить с родителями мальчика. Складывалось ощущение, что они не особо переживали за сына: по крайней мере, употреблять алкоголь они не перестали, да и улучшить условия проживания за год им не удалось. Около 10:00 утра отец мальчика уже еле стоял на ногах. А к сыну они в последний раз ходили почти 10 месяцев назад. Впрочем, мама ребенка - 34-летняя Любовь - рассказала подробности того, как её сын оказался в Детской деревне.

- Так получилось, что мы снимали квартиру в посёлке Деркул, а мой муж тогда работал в охране недалеко от городской свалки. Мы приехали к нему на выходные, чтобы сготовить еду. Сын поджег дрова, испугался и убежал. Я не смогла его догнать, он где-то спрятался. Я искала его двое суток, поехала и написала заявление в полицию. Потом приехал участковый и сказал, что ребенок находится в Детской деревне. В этот же день я поехала к нему. Они меня отправили в органы опеки. Там составили акт по месту нашего проживания и пояснили, что сына не отдадут. Я ночевала сутками с сыном в Детской деревне, потом отвезла его в больницу на обследование на 10 дней. Я отправляла передачки, а позже узнала, что передаю всё это зря, так как сына уже выписали, - рассказала женщина.

"До этого происшествия к семье никогда не приходили полицейские и не проверяли бытовые условия", говорит Любовь. А стражи порядка заметили ребенка то ли на остановке "Школьник", то ли возле улицы Сергея Тюленина - тогда его и доставили в отдел.

Любовь утверждает, что была у сына на дне рождения, на Новый год и на Старый Новый год. Своего угла у семьи нет, они живут в заброшенном здании на территории городской свалки ТБО. В шесть лет она не отдала ребёнка в первый класс лишь потому, что якобы сама научила его читать и писать и занималась с ним дома самостоятельно.

- Когда ему уже исполнилось 8 лет, я хотела определить его в первый класс в школу, но там мне отказали. Сказали, что возьмут его только в подготовительный класс, в "нулёвку". Мы не согласились с этим, потому что он был старше всех сверстников. Потом про меня сказали, что я вовсе туда не приходила. А мы ведь уже одели его к школе и приобрели все принадлежности, - говорит Любовь.

Отец мальчика, 36-летний Александр, отметил, что они планировали получить прописку на съёмной квартире в Деркуле, но дом выставили на продажу, и они остались без регистрации.

- Я бы работал на горсвалке, а жена с ребёнком жила бы там. И он учился бы в школе. Но без прописки никак, - говорит мужчина.

Версия отца о том, как потерялся ребёнок, немного отличается. По его словам, они оставили сына со знакомым. Сын хотел обжечь медь, но испугался возгорания, которое произошло возле дома, и сбежал.

Родители уверяют, что мальчик сообразительный, но при обследовании специально обманывал психолога, говоря, что не умеет читать и писать, хотя свободно называл все буквы алфавита.

- Я целый год занималась с ним, чтобы он читал и писал. Он знает свое имя и фамилию. Возможно, он чужих боится, поэтому так себя повел, - отметила Любовь.

Отец мальчика родился в Уральске, он совсем без образования, никогда не ходил в школу. Любовь осталась сиротой и воспитывалась в детском доме "Жас даурен". Свою семью они создали 10 лет назад, но после ссоры с матерью мужа съехали и стали скитаться с ребёнком по съёмным дачам и заброшенным домам.

- Я самоучка, читаю по слогам и пишу только печатными буквами, - говорит мужчина.

При этом родители настаивают, что у них "созданы все условия для проживания", несмотря на заброшенное здание.

- У нас есть две буржуйки, зимой очень даже тепло. Дрова заказываем вовремя и отапливаемся. Есть колодец, на улице туалет. Три раза в неделю вызываем такси и ездим мыться в баню. Зарабатываем тем, что собираем бутылки с горсвалки и сдаем их. Минимум в месяц выходит 50 тысяч тенге. Мы ни у кого ничего не просим, нам на всё хватает - и на хлеб, и на продукты, - говорит Александр.

На вопрос журналиста, зачем они продолжают употреблять алкоголь, если хотят вернуть сына, супруги сетуют на плохую экологию.

- Мы, конечно, порой употребляем алкоголь, экология тут такая, - говорит Любовь. - Здесь на свалке очень много шприцов, игл, можно наткнуться, поэтому нужно как-то обеззараживать организм, чтобы ничем не заразиться, - добавляет отец.

По словам родителей, последний раз они навещали сына после Старого нового года, а потом оба слегли с каким-то вирусом и сильным кашлем.

- Была бы возможность, мы бы с удовольствием забрали ребёнка, но пока возможности такой нет. Хотелось бы просто увидеть его, - говорят они.

Отец уверен, что сможет всех обеспечить, так как умеет работать и строителем, и штукатуром-маляром, и сантехником, и плитку может положить, а их семья вовсе не попрошайничает.

Между тем, редакция попыталась выяснить, как так получилось, что мальчик до 10 лет оставался вне системы здравоохранения, образования и правоохранительных органов. Так, в департаменте полиции ЗКО рассказали, что 4 октября 2025 года в Уральске на автобусной остановке нашли 10-летнего мальчика - он был совсем один, без взрослых. Ребенок не мог назвать ни свой адрес, ни данные родителей.

- После этого полицейские отвели мальчика в Центр адаптации несовершеннолетних, где его накормили, окружили заботой и обеспечили безопасность, - отметили в ведомстве.

Где он был рожден, получал ли прививки и почему медики потеряли его из поля зрения, рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.

- Мать состояла на учете по беременности и родила его в роддоме. До 2022 года ребёнок проживал на территории обслуживания городской поликлиники № 6, в районе Меловых гор. В августе этого же года мать ребенка забрала его документы из поликлиники (прививочную карту) и написала в расписке, что переезжает к маме в сторону микрорайона Деркул. Однако при патронажах по адресу, указанному в расписке, ребёнок не проживал, а мать не прикрепилась в другую поликлинику по новому адресу, - рассказали в облздраве.

В отделе образования Уральска сообщили, что до октября 2025 года мама с мальчиком жили в заброшенном здании на городской свалке. На положение семьи обратили внимание полицейские, и только после этого мальчика перевезли в Центр поддержки детей. На тот момент ребёнок выглядел неопрятно, одежда не соответствовала элементарным нормам гигиены, а сам он никогда не ходил в школу.

- Специалисты неоднократно обследовали жилищно-бытовые условия семьи по месту проживания. Тогда им удалось получить необходимые оригиналы документов ребёнка и начали готовить его к учебе. Поскольку мальчику требовалась особая поддержка, его направили на психолого-медико-педагогическую консультацию. После обследований и уточнения диагноза специалисты определили подходящую программу обучения, и он пошёл в первый класс общеобразовательной школы №15 города Уральска. 6 января 2026 года его перевели в Областную детскую деревню семейного типа. Теперь он живет в комфортных условиях, получает полноценное воспитание и необходимую заботу, - сообщили в отделе образования.

Также в ведомстве ответили, почему ребёнок оказался "невидимым" для системы образования.