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Происшествия

Как решат проблему полигона ТБО, рассказали в акимате Уральска

Теперь полигон передан в доверительное управление и там идет сортировка отходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 октября, в акимате города Уральск состоялся брифинг с участием акима поселка Зачаганск Адилбека Кадырова. В ходе встречи журналисты задали вопрос о состоянии полигона ТБО, который находится по Саратовской трассе. Стоит отметить, что минувшим летом жители поселка Зачаганск просили перенести полигон или решить проблему частого возгорания и тления. Со слов Адилбека Кадырова полигон находится не на территории Зачаганска, однако местные жители на самом деле испыты
Кристина Кобина
Как решат проблему полигона ТБО, рассказали в акимате Уральска
Теперь полигон передан в доверительное управление и там идет сортировка отходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 14 октября, в акимате города Уральск состоялся брифинг с участием акима поселка Зачаганск Адилбека Кадырова. В ходе встречи журналисты задали вопрос о состоянии полигона ТБО, который находится по Саратовской трассе. Стоит отметить, что минувшим летом жители поселка Зачаганск просили перенести полигон или решить проблему частого возгорания и тления. Со слов Адилбека Кадырова полигон находится не на территории Зачаганска, однако местные жители на самом деле испытывали проблему. - Хотелось отметить, что вопрос очень сложный, он существует не только в Уральске, но и во всех странах СНГ. Одна из компаний взяла полигон в доверительное управление, затем там были построены производственные помещения для сортировки отходов. Это очень важно, потому что теперь поступающий мусор сортируется. После сортировки пластик и бумага реализуется. То есть они уже не горят и не наносят вред. Потом идет разработка технико-экономического обоснования для переноса и строительства нового полигона. После изготовления ТЭО будут заданы параметры для проектирования и разработки ПСД. Далее будет выделение средств на строительство. Хотелось бы сказать, что проблема есть, по данному вопросу даны четкие указания акимом города Уральска. В первую очередь, чтобы выполнялась технология захоронения отходов и было выделено необходимое количество техники для работы на полигоне, - пояснил Адилбек Кадыров. Напомним, в мае этого года шло активное тление полигона, после чего его засыпали глиной. Сложившиеся ситуация была взята на контроль ДЧС ЗКО. Позже выяснилось, что полигон умышленно поджигают ночью, так считали местные жители Зачаганска. Спустя некоторое время на заседании совета по защите прав предпринимателей стало известно, что планируется строительство нового полигона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полигон ТБО

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