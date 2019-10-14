Как решат проблему полигона ТБО, рассказали в акимате Уральска

Теперь полигон передан в доверительное управление и там идет сортировка отходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 октября, в акимате города Уральск состоялся брифинг с участием акима поселка Зачаганск Адилбека Кадырова. В ходе встречи журналисты задали вопрос о состоянии полигона ТБО, который находится по Саратовской трассе. Стоит отметить, что минувшим летом жители поселка Зачаганск просили перенести полигон или решить проблему частого возгорания и тления. Со слов Адилбека Кадырова полигон находится не на территории Зачаганска, однако местные жители на самом деле испыты