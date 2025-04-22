Как с 1 мая в Казахстане будет работать «скорая»

В министерстве здравоохранения РК напомнили, что с 1 мая вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Это связано с жалобами казахстанцев на долгое ожидание приезда скорой помощи. Однако в ведомстве подчеркнули, что изменения не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103.

Вызовы четвертой категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.

Итак, что изменится с 1 мая:

мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования — с 8:00 до 20:00;

вызовы 4 категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;

после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4 категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

В профильном министерстве подчеркнули, что более 50% вызовов скорой помощи относятся к четвертой категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний.

– Нужно признать, что такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь. Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП. Теперь мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями, - отметили в минздраве.

Мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления. В случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым — с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента. Такой подход обеспечит более качественное адресное медицинское обслуживание.

Механизм вызова скорой помощи остается прежним — набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов — до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут — для вызовов первой категории, 15 — для второй и 30 — для третьей.

По данным министерства за первый квартал этого года службы скорой помощи в Казахстане обслужили свыше 2,1 миллиона вызовов. Наиболее многочисленные обращения были зарегистрированы по четвертой категории срочности — 763 463 вызова, из которых свыше 518 тысяч были обслужены мобильными бригадами ПМСП. Количество вызовов по 1 категории составило 104 443, по 2 категории — 642 312, по третьей — 574 580 вызовов.

В министерстве здравоохранения РК подчеркнули, что вызов скорой медицинской помощи остается доступным для каждого, кто нуждается в экстренной помощи. Изменения направлены на повышение эффективности системы, сокращение времени ожидания и улучшение медицинского обслуживания на всех уровнях.