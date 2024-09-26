На портале «Открытые НПА» был опубликован проект приказа министерство здравоохранения касательно работы скорой медицинской помощи, где было отмечено, что отныне «скорая» не будет круглосуточно обслуживать все категории вызовов и будет работать по графику:
- с 08:00 до 18:00 — в будние дни,
- в субботу — с 8:00 до 12:00.
- воскресенье — выходной.
В минздраве связали это с нехваткой финансирования.
– В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности, — говорится в проекте приказа.
Однако официальный представитель министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева сообщила. что опубликованная в ряде СМИ информация является неверной.
– В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи. В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи, - сообщила Айгерим Уразалиева.
Таким образом, в ведомстве заверили, что для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов будет только улучшаться.
На своей странице в Facebook глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова пояснила, что в проекте нет нормы об ограничении услуг скорой помощи, оказываемых населению на круглосуточной основе.
По её словам, если ранее одна бригада ПМСП обслуживала 35 тысяч человек, то по новым правилам - 25 тысяч Работа мобильных бригад будет синхронизирована с часами работы поликлинических организаций. После 20.00 и в выходные дни - обслуживание вызовов будет проводиться бригадами скорой помощи.
– Подчеркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103. Изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках в целях повышения оперативности и качества обслуживания вызовов. Принято решение увеличить количество мобильных бригад. Кроме того, в случае необходимости медицинской помощи детскому населению выезд будет осуществляться с участием педиатра, а взрослому населению - профильных специалистов, - прокомментировала глава ведомства.
– Данная норма будет способствовать снижению длительного ожидания службы скорой помощи, и у населения нет никаких препятствий для вызовов скорой помощи по номеру 103, - заверила Альназарова.