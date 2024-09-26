Скорая помощь будет круглосуточной не для всех казахстанцев: в минздраве опровергли информацию

На портале «Открытые НПА» был опубликован проект приказа министерство здравоохранения касательно работы скорой медицинской помощи, где было отмечено, что отныне «скорая» не будет круглосуточно обслуживать все категории вызовов и будет работать по графику:

с 08:00 до 18:00 — в будние дни,

в субботу — с 8:00 до 12:00.

воскресенье — выходной.

В минздраве связали это с нехваткой финансирования.

– В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности, — говорится в проекте приказа.

Однако официальный представитель министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева сообщила. что опубликованная в ряде СМИ информация является неверной.

– В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи. В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи, - сообщила Айгерим Уразалиева.

Таким образом, в ведомстве заверили, что для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов будет только улучшаться.

На своей странице в Facebook глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова пояснила, что в проекте нет нормы об ограничении услуг скорой помощи, оказываемых населению на круглосуточной основе.

– Подчеркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103. Изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках в целях повышения оперативности и качества обслуживания вызовов. Принято решение увеличить количество мобильных бригад. Кроме того, в случае необходимости медицинской помощи детскому населению выезд будет осуществляться с участием педиатра, а взрослому населению - профильных специалистов, - прокомментировала глава ведомства.

– Данная норма будет способствовать снижению длительного ожидания службы скорой помощи, и у населения нет никаких препятствий для вызовов скорой помощи по номеру 103, - заверила Альназарова.

По её словам, если ранее одна бригада ПМСП обслуживала 35 тысяч человек, то по новым правилам - 25 тысяч Работа мобильных бригад будет синхронизирована с часами работы поликлинических организаций. После 20.00 и в выходные дни - обслуживание вызовов будет проводиться бригадами скорой помощи.



