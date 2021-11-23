Для чистки золота нам понадобятся следующие ингредиенты: соль - 1 столовая ложка сода - 1 столовая ложка средство для мытья посуды - 1 столовая ложка вода - 1 стакан алюминиевая фольга

Фото с сайта Pixabay.com Золотые украшения хороши тем, что их можно носить сколько угодно без ограничения по времени, чего не скажешь об изделиях из серебра и циркония. Это объясняется тем, что этот металл не вступает в реакцию с потом человека и не окисляется. Не портится внешний вид изделий и при частом воздействии на металл солнечных лучей, жары и солёной воды. Но, несмотря на это, золотые украшения рекомендуется время от времени чистить, особенно если они состоят не только из золота, но и бриллиантов, алмазов, бирюзы, фианитов или кораллов. После своевременной чистки золотые изделия снова приобретут первоначальный блеск, а камни засияют в непревзойденном лоске. Способов домашней чистки ювелирных украшений не мало, но многие девушки опасаются, что неумелые действия могут причинить вред любимым колечкам и сережкам. Предлагаем вашему вниманию эффективный домашний способ чистки золота, который является абсолютно безвредным. Понадобятся лишь доступные и простые предметы, которые найдутся у каждой хозяйки.Способ применения: воду подогреваем до оптимальной температуры. Алюминиевую фольгу стелим на дно миски или тарелки, вливаем горячую воду, высыпаем соль и соду, добавляем средство для мытья посуды. Тщательно перемешиваем и выкладывает ювелирные изделия, оставляем на 10-15 минут. Промываем украшения под проточной водой и насухо вытираем бумажным полотенцем. Вот и все, никаких усилий прилагать не нужно.