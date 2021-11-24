- На ярмарке товаропроизводители Алматинской области представят свыше 455 тонн продукции по ценам ниже рыночных на 8-20%. Ассортимент представлен более 53 наименованиями продукции, - говорится в сообщении.

В управлении предпринимательства Алматы анонсировали долгожданную ярмарку сельскохозяйственной продукции. Долгое время их не могли провести из-за нахождения мегаполиса в «красной» зоне по COVID-19.Ярмарка пройдёт с 8 до 17 часов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.