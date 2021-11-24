Полиция выясняет причины поступка 41-летней женщины, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Атырау выбросилась из окна многоэтажки Иллюстративное фото из архива "МГ"
висящей за окном женщины, явно на большом сроке беременности, распространилась в сети. Как оказалось, трагедия едва не произошла в родильном доме Каскелена в Алматинской области ещё месяц назад.
- Из окна третьего этажа перинатального центра пыталась спрыгнуть 41-летняя местная жительница. По указанному факту начато расследование, предусмотренное статье 105 УК РК (доведение до самоубийства), в рамках которого будет выяснены все обстоятельства и причины, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Женщина с тремя детьми сбросилась с девятого этажа. Все погибли Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.