- 21-летний парень пояснил, что проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне, отец, работающий охранником, ушёл вместе с матерью на ночное дежурство. Братья в доме также отсутствовали. Поздно ночью его разбудил старший брат, который вернулся из гостей в алкогольном опьянении. Между братьями вспыхнула ссора, в ходе которой старший обвинив младшего в безделье, разбил домашний компьютер, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что тело 30-летнего мужчины обнаружили в одном из частных домов 21 ноября. В это же время в районное отделение явился с повинной младший брат погибшего.Дождавшись, когда старший брат заснёт, подозреваемый ударил его несколько раз по голове молотком. Молодого человека водворили в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.