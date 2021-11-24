Это подростки и кормящие женщины. Беременные пока не изъявили желание вакцинироваться, передаёт корреспондент  портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 По информации пресс-службы Бурлинской районной больницы, вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом Pfizer подлежат беременные со сроком от 16 до 37 недель, кормящие (от 40 дней) и подростки от 12 до 17 лет включительно.
- Вакцинация стартовала 20 ноября. На сегодня первый компонент получили 16 кормящих женщин и 38 подростков, из которых большая часть вакцинированных пришлась на возраст 16-17 лет, - сообщили в пресс-службе и отметили, что беременных  на вакцинации пока не было.
В больнице рассказали, что по Бурлинскому району на учёте состоит 160 беременных на сроках от 16 до 37 недель. Из них по плану должны вакцинироваться шестьдесят женщин. Из более трёх тысяч подростков от 12 до 17 лет вакцинации подлежат две тысячи и пятьсот детей. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем.