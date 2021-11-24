Посмотреть эту публикацию в Instagram

- В супермаркетах «Магнум» действительно установлены ограничения по продаже картофеля и сахара - не более пяти килограммов в одни руки. Ранее подобная практика уже была и применяется для сбалансированного обеспечения населения социальными продуктами по доступным ценам. Это делается для того, чтобы через розничные каналы продаж не выкупались оптовые объёмы, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Фотографию с соответствующим объявлением опубликовали в Instagram-паблике krispi_almaty. В комментариях представитель торговой сети «Магнум» сообщил, что ограничение ввели во избежание спекулятивных действий со стороны недобросовестных предпринимателей.В управлении предпринимательства Алматы информацию также подтвердили.В управлении рассказали, что отмечаются случаи, когда перекупщики в утреннее время выкупают весь объём продукции для дальнейшей перепродажи по более завышенной цене. Стоит отметить, что в рамках ранее заключённого договора между акиматом и торговой сетью, предельная цена на сахар зафиксирована на уровне 250 тенге за килограмм. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.