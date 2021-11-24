Экс-министр энергетики получил новую должность, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бозумбаев назначен акимом Алматинской области Фото: Акорда На сайте Акорды сообщается, что указом президента Амандык Баталов освобождён от должности акима Алматинской области.
- Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича акимом Алматинской области, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан, - говорится в другом указе.
Канат Бозумбаев родился в 1969 году в Алматы. В разные годы работал помощником акима Алматы, президентом ОАО KEGOC, акимом Жамбылской и Павлодарской областей и министром энергетики. Последняя должность - помощник президента, её он занимал с декабря 2019 года. Амандык Баталов же находится в пенсионном возрасте. О его новых назначениях не сообщается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.