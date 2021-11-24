– Мы обратились в медицинский колледж с просьбой перепроверить, но они вновь сообщили нам, что такой выпускницы у них не было. Тогда я, как первый руководитель, вынужден был обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить этот факт. Сама она находилась в декретном отпуске, после которого написала заявление об увольнении по собственному желанию, заявив, что потеряла оригинал диплома об образовании, - рассказал Сержан Есенгубеков.

– По-человечески мне жалко её, против неё ничего не имею. У неё пятеро детей, но и без внимания оставлять такой факт нельзя. Ведь она работала с людьми, лечила их, - заключил Сержан Есенгубеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопиющий случай произошёл в Жангалинском районе. Как рассказал директор центральной районной больницы Сержан Есенгубеков, в этом году медицинское учреждение проходило аккредитацию, в ходе которой проверялись документы всех медработников. В списке выпускников медицинского колледжа не оказалось медсестры, которая работала в сельской амбулатории.Стоит отметить, что 37-летняя женщина 10 лет проработала медсестрой в сельской амбулатории. Всё это время она занималась лечением людей. Однако, по словам директора больницы, жалоб на неё от сельчан не поступало.В областном департаменте полиции факт подтвердили, и заявили, что в отношении женщины начато досудебное расследование по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Согласно уголовному кодексу, ей грозит от штрафа в 5,8 млн тенге до лишения свободы (сроком до двух лет). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.