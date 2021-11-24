- Давно в нашей области не проводились Чемпионаты республики, а Чемпионат по каратэ не проводился ни разу. Это очень красивый вид спорта. Признаюсь, в Советское время мы занимались каратэ скрытно, чтобы никто не узнал. Сейчас всё иначе, только в нашей области каратэ занимаются более трёх тысяч детей. И такие турниры должны проводиться, потому что они вызывают интерес у детей и молодежи, вовлекают их в спорт, - сказал Гали Искалиев и поблагодарил организаторов Чемпионата. – Желаю всем удачи, а проигравшим хочу заранее сказать, чтобы не расстраивались. То, что вы входите в областную сборную, уже большое достижение.

- Наша мужская сборная впервые в истории заняла третье общекомандное место и две бронзовые медали, что является очень хорошим результатом. Благодаря этому Чемпионату мы хотим найти наши таланты, которые в будущем достойно представят нашу страну на мировой арене. От лица Федерации каратэ хочу поблагодарить акимат за помощь в организации Чемпионата, - сказал Аскар Молдагали.

23 ноября в Уральске стартовал чемпионат Казахстана по каратэ шито-рю среди детей, подростков, молодёжи и взрослых. Турнир приурочен к 30-летию Независимости республики. В церемонии открытия чемпионата страны приняли участие аким области Гали Искалиев, главный тренер Казахстана по каратэ WKF Аскар Молдагали, почётный руководитель ассоциации боевых искусств ЗКО, начальник департамента КНБ по области Еркин Хабиев, президент федерации каратэ WKF ЗКО, заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов и аким города Абат Шыныбеков.По словам главного тренера РК по каратэ WKF Аскара Молдагали, на этой неделе в республику вернулись спортсмены национальной сборной страны, которые выступали на Чемпионате мира в Дубае.Турнир проводится в спорткомплексе «Жекпе-жек» в Зачаганске с 23 по 25 ноября.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.