– Утонувшим оказался 65-летний житель посёлка Кенкияк. При опросе родственников выяснилось, что погибший направился на поиски домашнего скота вместе с соседом, - уточнили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 23 ноября в Темирском районе Актюбинской области. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, житель села обнаружил в реке Темир труп человека и сообщил об этом в полицию. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и спасатели.Водолазы на дне реки, глубина которой составляет около 2,5 метров, обнаружили труп его 63-летнего соседа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.