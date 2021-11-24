Более 500 жителей дачных домиков в Уральске вторые сутки сидят без электричества
Без электричества у них не работают системы отопления и водоснабжения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились жители дачных домиков в районе Второй дачной. Люди говорят, что вот уже вторые сутки сидят без электричества. Всего без света 14 садоводческих товариществ, в которых проживают более 500 человек (150 из них дети).
– Обстановка накаляется, люди устали ждать. Мы сидим не только без электричества, но и без отопления и водоснабжения, так как вся эта система работает от электричества. В каждом доме есть маленькие дети и пожилые люди. На улице холодно. Воздушная электрическая линия 10 кВт, на которой произошла авария, является бесхозной, собственника нет, - говорит житель дачного общества "Восток" Дулат Курмангалиев.
Председатель Уральского городского общественного объединения садоводов Андрей Заозеров рассказал, что для того, чтобы устранить последствия аварии, необходимо 700 тысяч тенге.
– Сегодня, 24 ноября, мы проводили собрание, присутствовали почти все председатели дачных обществ, которые обесточены и электрики. Совместно мы составили смету необходимых затрат, которые потребуются для ремонта электролиний. В любом случае ремонт нужно будет делать за свой счёт, так как их воздушные линии не находятся ни на чьём балансе. Чтобы процесс сбора денег не затягивался, мы решили выделить их с общественных денег. Выходит порядка 700 тысяч тенге, этих денег хватит лишь на устранение последствий аварии. А дальше потребуется ещё больше денег, чтобы заменить электролинии, так как они уже изношены, - рассказал Андрей Заозеров.
По словам спикера, ситуация усложняется тем, что авария произошла в труднодоступном месте, и для её устранения необходима специальная техника. Однако Андрей Заозеров пообещал, что авария будет устранена в течение сегодняшнего дня, а в будущем будет пониматься вопрос о передаче электролиний в коммунальную собственность.
Фото предоставлено Дулатом Курмангалиевым
