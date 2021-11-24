– Обстановка накаляется, люди устали ждать. Мы сидим не только без электричества, но и без отопления и водоснабжения, так как вся эта система работает от электричества. В каждом доме есть маленькие дети и пожилые люди. На улице холодно. Воздушная электрическая линия 10 кВт, на которой произошла авария, является бесхозной, собственника нет, - говорит житель дачного общества "Восток" Дулат Курмангалиев.

– Сегодня, 24 ноября, мы проводили собрание, присутствовали почти все председатели дачных обществ, которые обесточены и электрики. Совместно мы составили смету необходимых затрат, которые потребуются для ремонта электролиний. В любом случае ремонт нужно будет делать за свой счёт, так как их воздушные линии не находятся ни на чьём балансе. Чтобы процесс сбора денег не затягивался, мы решили выделить их с общественных денег. Выходит порядка 700 тысяч тенге, этих денег хватит лишь на устранение последствий аварии. А дальше потребуется ещё больше денег, чтобы заменить электролинии, так как они уже изношены, - рассказал Андрей Заозеров.

В редакцию "МГ" обратились жители дачных домиков в районе Второй дачной. Люди говорят, что вот уже вторые сутки сидят без электричества. Всего без света 14 садоводческих товариществ, в которых проживают более 500 человек (150 из них дети).Председатель Уральского городского общественного объединения садоводов Андрей Заозеров рассказал, что для того, чтобы устранить последствия аварии, необходимо 700 тысяч тенге.По словам спикера, ситуация усложняется тем, что авария произошла в труднодоступном месте, и для её устранения необходима специальная техника. Однако Андрей Заозеров пообещал, что авария будет устранена в течение сегодняшнего дня, а в будущем будет пониматься вопрос о передаче электролиний в коммунальную собственность.