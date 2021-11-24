Без водоснабжения остаются жильцы 15 многоэтажек и 50 частных домов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отключение воды в Уральске: начался суд в отношении ТОО "Батыс су арнасы" Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что 24 ноября на пересечении улиц Сарайшық и А.Тайманова произошла водопроводная авария. В данный момент сотрудники коммунального предприятия занимаются устранением её последствий. Без воды остаются жилые дома:
  • проспект Н.Назарбаева, 185/1, 185/2, 187;
  • улица Шевченко, 51;
  • улица Есқалиева, 130/1;
  • улица А.Тайманова, 127;
  • улица Л.Толстого, 33, 30/3;
  • улица 8 Марта, 125, 125/1, 129;
  • улица Ш.Жексенбаева, 78;
  • улица Неусыпова, 9;
  • улица Сарайшық, 27;
  • жилые дома частного сектора по улицам Шевченко и Неусыпова (около 50 домов).
В ТОО "Батыс су арнасы" обещали устранить неполадки до полуночи. Стоит отметить, что аварии на водопроводе в Уральске происходят регулярно. Буквально вчера, 18 ноября на пересечении улиц Гагарина и Луговая произошла коммунальная авария. Без воды остались жители десятков многоэтажных домов. А 16 ноября произошла авария на водопроводе по адресу Абулхаир хана 159. Без воды остались около пяти тысяч абонентов. В Уральске проблемы с водоснабжением наблюдаются уже не первый год. В августе прошлого года без воды также оставалась часть города. А проблемы с КНС в Уральске длятся с весны 2019 года. Замененные 10 лет назад трубы канализационного коллектора признали некачественными.