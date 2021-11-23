24 ноября на юге ЗКО ожидаются туман и метель. В Уральске ночью и утром 24 ноября синоптики прогнозируют туман. Черновик На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, ожидаются гололёд, метель, усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит -4..-6, ночью похолодает до -6..-8. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём ожидается 0..-2 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём будет до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
