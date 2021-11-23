С 23 ноября там взимается плата за проезд, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Объездную автодорогу планируют построить в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным «КазАвтоЖол», платными в Казахстане стали сразу семь участков дорог республиканского значения:
  • Нур – Султан – Павлодар,
  • Капшагай – Талдыкорган,
  • Тараз – Кайнар,
  • Шымкент – Тараз,
  • Шымкент – Кызылорда,
  • Шымкент – Ташкент,
  • Щучинск - Кокшетау.
Автовладельцы могут приобрести годовой абонемент стоимостью 1 000 тенге для легкового местного транспорта, зарегистрированного на административно-территориальной единице, прилегающей к платной автомобильной дороге. В случае с Алматинской областью, это: Капшагайский, Кербулакский, Коксуский, Ескельдинский районы, а также Талдыкорган. Для оформления годового абонемента необходимо обратиться к операторам в Центрах обслуживания.