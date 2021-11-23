При обыске там изъяли более 850 бутылок водки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Суррогатным алкоголем насмерть отравились девять жителей Оренбургской области Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о ликвидации подпольного цеха. Житель села Айти 1970 года рождения в подвале своего дома в антисанитарных условиях изготавливал алкогольную продукцию популярных марок «Гжелка», «Белуга», «Родная степь», «Синяя гора», «Бульбаш», «Березовая». Водку продавали на оптовых рынках Алматинской области и Алматы.
- В ходе обыска изъято 7 000 учётно-контрольных марок, свыше 850 бутылок водки различных марок объёмом 0.5 литров, 25-литровые канистры со спиртосодержащим веществом, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции, - говорится в сообщении.
«Производителя» приговорили к 300 часам общественных работ. В ведомстве отметили, что в прошлом году от отравления контрафактным алкоголем умерло около 30 человек. В соседней России в середине октября 26 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.