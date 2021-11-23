В прошлом году остановочные павильоны обошлись бюджету в семь млн тенге каждый, в этом году - на три миллиона дороже, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
В ноябре этого года в областном центре власти установили две теплые остановки
. Они оснащены системами охлаждения и отопления, установлены камеры видеонаблюдения и устройства для зарядки смартфонов. Установили их вдоль проспекта Н.Назарбаева на остановке "Краеведческий музей" (бывшая остановка "ТТС" - прим. автора)
и вдоль проспекта Абулхаир хана на остановке "Жигули". Всё бы ничего, но вот горожан возмутила сумма сооружений - 10 миллионов тенге каждая, тогда как в прошлом году аналогичные павильоны обошлись бюджету на три миллиона тенге дешевле. Руководитель отдела ЖКХ Жандос Дуйсенгалиев отметил, что завышения цены не было.
– В 2020 году мы приобрели две теплые остановки на общую сумму 14,8 миллионов тенге, а в этом году мы так же купили две тёплые остановки за 20 миллионов тенге. Что касается разницы в сумме, мы два года подряд на приобретение тёплых остановок запрашивали одинаковую сумму из бюджета, а именно 21 миллион тенге. Перед тем как подать бюджетную заявку, мы запросили три коммерческих предложения у предпринимателей, которые занимаются изготовлением павильонов. Выбрали самую низкую стоимость (10,8 миллионов тенге - прим. автора) и подали заявку для выделения финансирования. Первый предприниматель просил более 12 миллионов тенге, второй - 11 миллионов тенге, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
По словам руководителя отдела ЖКХ, павильоны, изготовленные в прошлом году за семь миллионов тенге и нынешние абсолютно идентичны. В октябре прошлого года объявили конкурс государственных закупок товаров на приобретение двух остановочных павильонов. Согласно ценовым предложениям, полученным отделом ЖКХ от поставщиков, минимальная сумма составляла 10,8 миллионов тенге с учетом НДС. Согласно технической спецификации заказчика, остановки должны были соответствовать «тёплым остановкам». По данной закупке поступили пять заявок от подрядчиков, согласно протоколу итогов государственных закупок ИП "Митюшов" определился победителем. С учётом скидки сумма составила 7,4 миллиона тенге.
В июне этого году был опубликован аналогичный конкурс на приобретение и установку сооружений двух остановочных павильонов на такую же сумму 10,8 миллионов тенге с учетом НДС.
– ИП "Митюшов" не принял участие в госзакупках на установку тёплых остановок в этом году. К сожалению, предприниматель скончался от тяжелой болезни ещё до объявления тендера. Как видите, цена прошлогоднего конкурса не изменена. В данной закупке государственных закупок приняли участие три подрядчика. Один из подрядчиков, согласно несоответствия квалификационным требованиям заказчика, не был допущен к участию в конкурсе. А по итогам конкурса победителем определилось ТОО "Баталасу", скидка была незначительная, цена потенциального поставщика ТОО "Баталасу" составляла 10 миллионов тенге. Общие сведения по конкурсу можно посмотреть посредством открытого электронного портала государственных закупок, так как информация предоставлена в открытом доступе. Электронный портал государственных закупок открыт для всех поставщиков по РК, принципом которого является открытость, прозрачность и формирование конкурентной среды среди поставщиков, - сообщил Жандос Дуйсенгалиев.
Разницу в цене в три миллиона тенге между прошлогодними остановками и нынешними Жандос Дуйсенгалиев объяснил тем, что в этом году повысилась стоимость строительных материалов, а именно подорожал металл. Конструкция павильона на 60-70% состоит из металла.
Напомним, первый тёплый остановочный павильон на остановке "Евразия" установлен
зимой этого года. Он обошёлся городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь тёплой остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения. Второй
тёплый остановочный павильон установили на железнодорожном вокзале. Тогда горожан возмутило то, что объекты передали на пользование предпринимателям, а в ЖКХ пообещали, что все расходы по содержанию павильонов будут нести предприниматели.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.