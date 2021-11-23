-В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны, - написал Укибай в Twitter.

Согласно уставу партии, председатель:

осуществляет общее руководство деятельностью партии;

открывает съезд партии и председательствует на нем;

возглавляет и руководит работой Политического совета партии, его Бюро, председательствует на их заседаниях;

вправе предлагать кандидатов в президенты Казахстана, на должность премьер-министра и в депутаты парламента.

Расширенное заседание прошло сегодня, 23 ноября.