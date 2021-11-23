Назарбаев передаст полномочия председателя Nur Otan Токаеву
Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото с сайта "Акорды"
Об этом сообщил Айдос Укибай, пресс-секретарь первого президента Казахстана.
-В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны, - написал Укибай в Twitter.
Согласно уставу партии, председатель:
осуществляет общее руководство деятельностью партии;
открывает съезд партии и председательствует на нем;
возглавляет и руководит работой Политического совета партии, его Бюро, председательствует на их заседаниях;
вправе предлагать кандидатов в президенты Казахстана, на должность премьер-министра и в депутаты парламента.
Расширенное заседание прошло сегодня, 23 ноября.
