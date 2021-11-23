- В зависимости от каждого региона будут устанавливать определённые требования по количеству людей, находящихся в организациях - общепиты либо концерты. То есть есть определённые требования и главный санврач региона будут определять - сколько нужно, в зависимости от количества мест. В зависимости от зоны: «жёлтая», «красная», «зелёная», - ответил Алексей Цой.

Изображение с сайта Pixabay В кулуарах правительства журналисты спросили у министра здравоохранения, будет ли разрешено в стране проведение новогодних корпоративов.По словам главного врача страны, заболеваемость идёт на спад, однако «коронавирус не ушёл». Смотря на происходящее в России и Европе, казахстанцам стоит быть настороженными.

12 ноября главный санитарный врач Алматы говорил, что на сегодняшний день корпоративы разрешены на объектах-участниках Ashyq при заполняемости не более 50%. Детские утренники же пока находятся под запретом. Однако ситуация может измениться.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.