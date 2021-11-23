Власти Уральска хотят выяснить, в каких микрорайонах больше всего потребляют воду
Для этого на территории города установили пять расходомеров питьевой воды, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аким Уральска Абат Шыныбеков во время совещания в областном акимате рассказал, что для устойчивого круглогодичного водообеспечения жителей города разработан план. В первую очередь, это перебуривание 18 скважин подземных водоисточников.
– В течение года мы эту работу выполнили. Суточный запас воды увеличен с 22 тысяч кубометров до 27 тысяч кубометров. Во-вторых, в пяти местах по территории города мы поставили расходомеры. Теперь мы точно знаем, жители каких частей города в каких объемах потребляют воду как в зимнее время, так и в летнее. Они установлены в посёлках Мичурино, Деркул, Зачаганск, район Старого аэропорта и в центре города. Они показывают точное количество потребляемой воды, а также факты хищения и факты незаконного потребления воды. Такие факты уже есть, и сотрудники ТОО "Батыс су арнасы" занимаются этими вопросами. В соответствии с этим мы регулируем подачу воды. Кроме этого, мы приобрели дополнительные глубинные насосы для увеличения подъёма воды из подземных источников, - рассказал Абат Шыныбеков.
Стоит отметить, что для ТОО "Батыс су арнасы" приобрели на 220 миллионов тенге новую технику для промывки каналов и механизмы для очистки, которые позволяют увеличить производительность работы предприятия.
– Дополнительно на Уральском месторождении мы будем бурить шесть скважин. Для этого определен местный подрядчик, который уже начал разработку новых скважин, и до конца 2022 года мы подключим их к общей системе водообеспечения. Вместе с тем мы планируем провести реконструкцию Каменского группового водопровода, уже приступили к разработке проектно-сметной документации, завершим до первого квартала 2022 года. Всем известно, что сейчас ведётся строительство нового микрорайона Акжайык, с каждым годом увеличивается количество жителей посёлка Зачаганск и объём потребляемой воды соответственно растёт. Для улучшения работы по водоотведению мы разработали ПСД по реконструкции КНС-1, КНС-2 и КНС-3, которые тоже влияют на бесперебойную работу, - подчеркнул Абат Шыныбеков.
Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев отметил, что обеспеченность населения области питьевой водой составляет 88,4%. До конца года планируется увеличить это количество до 89,9%. На сегодняшний день из 416 сел 230 села имеют доступ к централизованному водоснабжению, а это более 283 тысяч человек. План по итогам года составляет 89,9%. По сравнению с другими регионами наша область занимает девятую позицию, лидируют Атырауская и Кызылординская области и Алматы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!