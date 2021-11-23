– В течение года мы эту работу выполнили. Суточный запас воды увеличен с 22 тысяч кубометров до 27 тысяч кубометров. Во-вторых, в пяти местах по территории города мы поставили расходомеры. Теперь мы точно знаем, жители каких частей города в каких объемах потребляют воду как в зимнее время, так и в летнее. Они установлены в посёлках Мичурино, Деркул, Зачаганск, район Старого аэропорта и в центре города. Они показывают точное количество потребляемой воды, а также факты хищения и факты незаконного потребления воды. Такие факты уже есть, и сотрудники ТОО "Батыс су арнасы" занимаются этими вопросами. В соответствии с этим мы регулируем подачу воды. Кроме этого, мы приобрели дополнительные глубинные насосы для увеличения подъёма воды из подземных источников, - рассказал Абат Шыныбеков.

– Дополнительно на Уральском месторождении мы будем бурить шесть скважин. Для этого определен местный подрядчик, который уже начал разработку новых скважин, и до конца 2022 года мы подключим их к общей системе водообеспечения. Вместе с тем мы планируем провести реконструкцию Каменского группового водопровода, уже приступили к разработке проектно-сметной документации, завершим до первого квартала 2022 года. Всем известно, что сейчас ведётся строительство нового микрорайона Акжайык, с каждым годом увеличивается количество жителей посёлка Зачаганск и объём потребляемой воды соответственно растёт. Для улучшения работы по водоотведению мы разработали ПСД по реконструкции КНС-1, КНС-2 и КНС-3, которые тоже влияют на бесперебойную работу, - подчеркнул Абат Шыныбеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Уральска Абат Шыныбеков во время совещания в областном акимате рассказал, что для устойчивого круглогодичного водообеспечения жителей города разработан план. В первую очередь, это перебуривание 18 скважин подземных водоисточников.Стоит отметить, что для ТОО "Батыс су арнасы" приобрели на 220 миллионов тенге новую технику для промывки каналов и механизмы для очистки, которые позволяют увеличить производительность работы предприятия.Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев отметил, что обеспеченность населения области питьевой водой составляет 88,4%. До конца года планируется увеличить это количество до 89,9%. На сегодняшний день из 416 сел 230 села имеют доступ к централизованному водоснабжению, а это более 283 тысяч человек. План по итогам года составляет 89,9%. По сравнению с другими регионами наша область занимает девятую позицию, лидируют Атырауская и Кызылординская области и Алматы.