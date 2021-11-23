Это уже 92 случай возгорания транспортного средства на территории области с начала года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Автомобиль сгорел на автодороге Самара-Шымкент в ЗКО По информации пресс-службы департамента ЧС по ЗКО, сегодня, 23 ноября, в 9:40 на 274 километре дороги Самара - Шымкент неподалеку от посёлка Барбастау Теректинского района загорелся автомобиль.
- Сгорел "ВАЗ-21099". Пожар локализован в 10:12 и ликвидирован в 10:21 силами 1-СПЧ. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В департаменте также отметили, что это уже 92-ый случай возгорания автомобиля с начала этого года. Буквально вечером 22 ноября на мосту в Уральске сгорела Nissan Primera.