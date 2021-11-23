Иллюстративное фото из архива "МГ" Кража произошла в микрорайоне Привокзальный. У 46-летней женщины похитили телефон в магазине. Гвардейцы с помощью служебной собаки по кличке Бумер по горячим следам задержали подозреваемого. - Обнаружили и задержали мужчину, похожего по описанию потерпевшей. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. И как оказалось, при личном досмотре у него был обнаружен и изъят похищенный смартфон. Находку вернули потерпевшей, - рассказали в пресс-службе Нацгвардии. Войсковой наряд и Бумера поощрили. Как именно, не указывается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.