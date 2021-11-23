- Да, мы сейчас тоже прорабатываем этот вопрос. Мы запросили наших российских коллег по возможности поставки «Спутника Лайт». Это тот же самый «Спутник V», только первый компонент, - ответил Цой на вопрос журналиста.Тем временем, по словам министра, Карагандинский фармацевтический комплекс произвёл опытную партию «Спутника Лайт». 2 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировал однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». Эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Через две недели председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова пояснила, что если возникнет необходимость ревакцинации, возможно, для этого будет использован «Спутник Лайт». Пока же вакцину используют для иммунизации желающих. Эпидемиолог отмечала, что длительность иммунитета после препарата сохраняется до шести месяцев. В начале августа стало известно, что Карагандинский фармацевтический комплекс в случае договорённости с Российским фондом прямых инвестиций готов выпускать вакцину «Спутник Лайт». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
