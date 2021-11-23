Экс-главе казахстанских футбольных клубов вынесли приговор за оскорбление
Ему придётся выплатить по сто тысяч тенге морального ущерба обоим истцам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Приговор вынесли в районном суде №2 Сарыаркинского района Нур-Султана. 13 и 22 сентября 2020 года экс-глава казахстанских футбольных клубов «Жетысу», «Иртыш», «Актобе» - россиянин Дмитрий Васильев записал видеоролики с оскорблениями Михаила Гурмана (генеральный директор ФК «Астана») и Аскара Уранхаева (бывший менеджер футбольной федерации) и опубликовал их в YouTube.
Потерпевшие просили признать Васильева виновным в оскорблении и назначить наказание в виде штрафа в 200 МРП (более 580 тысяч тенге) и взыскать в их пользу моральный вред по одному миллиону тенге.
- Подсудимый вину не признал, от участия в двух последних судебных заседаний уклонился, находился вне пределов Республики Казахстан. Его интересы представлял адвокат, назначенный ему судом, который просил Васильева оправдать и в иске потерпевшим отказать, - говорится в постановлении.
Сайт sotreport.kz сообщал, что в суде Васильев пытается доказать, что не обзывался. А оскорбительное слово - это аббревиатура (Подающий Информацию Тенденциозным Образом Различный Ангажированный Субъект).
Однако суд счёт, что вина доказана видеофайлами выступлений, заключением специалиста-филолога и показаниями самих потерпевших. Васильева признали виновным по статье 131 ч.2 УК (оскорбление, совершённое публично) и освободили от уголовной ответственности ввиду истечения срока давности.
- В связи с признанием Васильева виновным, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, определив к взысканию размер компенсации морального вреда по 100 тысяч тенге каждому, учтя также состояние здоровья ответчика, - говорится в документе.
Приговор не вступил в законную силу.
