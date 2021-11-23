– От полученных травм потерпевший скончался, не приходя в сознание. Подозреваемый задержан по горячим следам, в причинах произошедшего разбирается следствие, - рассказали в полиции.

Фото с места преступления предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Трагедия произошла в селе Акбулак Шынгырлауского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, двое мужчин - работников крестьянского хозяйства распивали спиртные напитки и между ними произошла словесная перепалка. 32-летний подозреваемый взял кухонный нож и несколько раз ударил им своего 34-летнего друга в голову.По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".