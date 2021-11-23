Трагедия произошла в Отаре 22 ноября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 600 молодых новобранцев отправятся на воинскую службу из ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация появилась накануне в telegram-канале «Армия КЗ. Другая правда». Там сообщалось, что военнослужащий в ночь на 22 ноября выстрелил себе в область сердца. Только сегодня в министерстве обороны информацию подтвердили.
- 22 ноября текущего года в воинской части Гвардейского гарнизона офицер покончил с собой. У погибшего обнаружена предсмертная записка. В настоящее время по данному факту ведётся расследование. В интересах следствия, а также по просьбе родных иная информация разглашению не подлежит, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в 2019 году в Отаре 33-летний сержант контрактной службы ударил молодого солдата по голове, в результате чего последний оказался в коме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.