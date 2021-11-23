– Кроме него в в машине находились ещё трое граждан Узбекистана. В аварии никто не пострадал. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

Авария произошла 23 ноября 1:50 на пересечении проспекта Н.Назарбаева и улицы Сарайшық. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 21-летний гражданин Узбекистана за рулём ВАЗ-21114 врезался в столб уличного освещения. По результатам медицинского освидетельствования, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.