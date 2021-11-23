Единственная выпускница, окончившая школу с золотой медалью - директор СОШ об уроженке Уральска Омаровой
Директор средней общеобразовательной школы №21 в Уральске рассказала о претендующей на высокий пост в США уроженке Казахстана, передаёт РИА Новости.
Фото: US Senate Committee on banking, housing and urban affairs
Директор СОШ Лаура Шаркубенова отметила, что Сауле Омарова - единственная выпускница, окончившая школу с золотой медалью.
- Если судить по документам, на всех олимпиадах по естественным наукам, которые были в школе, всегда участвовала Сауле, - говорит директор.
По её словам, Омарова росла в интеллигентной семье. Её мама работала заведующей методической службой одной из городских больниц.
- Одноклассники говорят, что она была простая, доверчивая, общительная девочка, ничем особо не отличалась. Это были обычные советские ученики, - вспоминает Шаркубенова.
Директор школы отметила, что Омарова действительно была членом ВЛКСМ и эту информацию сейчас используют против неё. Из 30 учеников в классе, 12 детей состояли в ВЛКСМ.
- Туда принимали не всех, а тех, кто действительно достоин.. После поступления в МГУ её комсомольская деятельность, скорее всего, продолжилась. Если бы Сауле осталась в Советском Союзе, то работала и вступила бы в партию. Но она переехала в США - естественно, так её комсомольская деятельность прерывается, - заключила Шаркубенова.
В октябре стало известно, что Белый дом рассматривает кандидатуру уроженки Казахстана, профессора банковского права Корнельского университета Сауле Омаровой на пост главы управления валютного контроля при Минфине США. В случае утверждения её на пост, она станет первой женщиной, которая возглавит основанный в 1863 году регулятор.
Вокруг уроженки Казахстана не утихает шум. Сначала её обвинили в краже 26-летней давности. Следом сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди попросил Омарову подтвердить выход из «организации молодых коммунистов».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!