- Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 56% или 46% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с охватом 70% подлежащего взрослого населения или 42,2% от численности всего населения. В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Pfizer. На сегодня вакцинировано 35 012 подлежащего населения, из них 26 354 детей и 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставка продолжается еженедельно, - доложил главный врач страны.По словам Цоя, в Казахстане практически закончилась вакцинация против гриппа. Привито более 2 млн 500 тысяч человек или 99,3% от подлежащего населения. Охват от численности всего населения составил 13% и достиг требуемого уровня ВОЗ - 10% для гриппа. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будут подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации. 11 ноября первую партию доставили в аэропорт Алматы.
