– Если человек во время первой вакцинации получил векторную вакцину ("Спутник V" - прим. автора), то через девять месяцев он получает ревакцинацию инактивированной вакциной (CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in, Vero Cell - прим. автора). Есть ещё Pfizer, но им мы прививаем только детей, беременных женщин и женщин в период лактации. У нас есть база, там зарегистрированы люди, которые получали вакцину, мы их обзваниваем и приглашаем на ревакцинацию. Работает прививочный кабинет, порядок вакцинации такой же. Человек получает первый компонент прививки, через 21-28 дней - второй, - рассказал Руслан Бралов.

– Первый компонент вакцины "Спутник V" получила в феврале, сейчас для ревакцинации выбрала QazVac. В первом случае перенесла прививку хорошо, никаких побочных эффектов не было. Надеюсь, и во второй раз будет так же. Сама работаю в поликлинике и считаю, что вакцинация - единственный и верный способ победить болезнь, - говорит медицинский работник Гульбану Имангалиева.

С сегодняшнего дня в Казахстане стартует кампания по ревакцинации населения от коронавируса. Как рассказал заместитель директора городской поликлиники №1 Руслан Бралов, в здании медучреждения работает прививочный кабинет, где желающие могут получить бустерную дозу вакцины.По его словам, большинство горожан предпочитают получить вакцину казахстанского производства QazVac либо CoronaVac. Первыми ревакцинацию получают медицинские работники.