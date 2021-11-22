Водитель был пьян, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пьяный водитель сбил пожилую женщину в ЗКО Авария произошла 19 ноября в 17:20 на дороге Сайхин - Бисен. 35-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Он сам не пострадал, однако находившийся в машине 52-летний пассажир доставлен в больницу с различными травмами. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом теменной, лобной кости, ушиб головного мозга тяжелой степени и гематомы. 20 ноября из Уральска санавиацией прибыла бригада врачей, которая прооперировала пациента. Состояние мужчины оценивается как стабильно тяжёлое. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени. Как выяснилось позже, в машине находились работники сельской школы.
– Водитель и пассажир являются работниками школы. Они ехали по объездной дороге, так как у нас в районе ремонтируются дороги, но везде стоят соответствующие знаки, - проинформировали в акимате Бокейординского района.
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".