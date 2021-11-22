- Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Ещё один ребёнок скончался в карете скорой помощи. В настоящее время с целью расследования причины и других обстоятельств трагедии в ДП Алматы создана следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что 28-летняя женщина и трое её детей (2015, 2016 и 2019 годов рождения) сбросились с девятого этажа.Следствие ведётся по статье за доведение до самоубийства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.