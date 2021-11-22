Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов в ходе брифинга в здании ведомства сообщил, что количество случаев интернет-мошенничества за год увеличилось на 80%. На днях сотрудники департамента полиции Атырауской области задержали жителя Семей, который в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрокредитов. Пострадавшие, а их 320 человек, даже не подозревали об оформленных на них займов до получения уведомлений о просрочке. Общая сумма ущерба составляет 10 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.