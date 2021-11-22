- В нашей области такой Чемпионат проводился в 2000 году. И вот, спустя 21 год, лучшие дзюдоисты страны снова в Уральске. Мы рады, что именно в нашем городе проводятся такие масштабные соревнования. Спасибо организаторам, особенно Федерации РК по дзюдо за возможность лицезреть лучших спортсменов в данном виде. Здесь жюри определит самых лучших. А у нас таких немало. Мы должны пропагандировать среди нашей молодежи здоровый образ жизни, увлекать спортом и ставить в пример наших чемпионов - Асхата Жеткеева и Елдоса Сметова, которые достойно защищают честь нашей республики на международной спортивной арене. Желаю всем участникам победы, силы духа и собранности, - сказал Гали Искалиев.Гостями Чемпионата стали: президент федерации дзюдо Республики Казахстан Кайрат Кожамжаров, вице-президент федерации дзюдо РК Бостан Жанбырбаев, вице-президент федерации дзюдо РК Асхат Житкеев, государственный тренер РК по дзюдо Жандос Конысбаев, президент федерации дзюдо ЗКО Рустам Шайхиев и двукратный призер Летних Олимпийских игр по дзюдо, чемпион мира, заслуженный деятель спорта РК Елдос Сметов. Итак, по итогам соревнований, двое спортсменов из ЗКО Темірлан Көлбай и Гаухар Ирмагамбетова стали чемпионами Казахстана. Бронзовые медали завоевали Ансарбек Гайнуллин и Карина Такиева. Если Темирлан, Гаухар и Ансарбек воспитанники Школы высшего спортивного мастерства, то Карина воспитанница школы единоборств "Жекпе-жек". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фотографии предоставлены акиматом ЗКО
