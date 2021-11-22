– Мы очень обрадовались, когда в селе начались работы по проведению водопровода. Но не тут-то было. На протяжении всего лета работы велись очень медленно. Сейчас осень заканчивается, а ничего ещё не сделано. Весь посёлок в вырытых колодцах, траншеях, люках. Все перекопали, а закопать не удосужились. Люки открытые, земля не убрана, ямы не закопаны, они представляют реальную угрозу жизни и здоровью сельчан. Ведь туда могут провалиться дети и пожилые люди. После дождей по посёлку невозможно проехать, везде грязь, - говорят жители села.

– Действительно работа началась весной этого года. Во-первых, они ждали финансирования. Во-вторых, генподрядчик нанял субподрядчиков и получилась такая ситуация. Руководство района в курсе этой проблемы, мы переговорили с подрядчиками. В этом году запланировано строительство водопровода в селе, а в следующем году - строительство башни для водокачки и подключение водоснабжения. Все замечания сельчан будут устранены, мы разговаривали с подрядчиками, они обещали устранить замечания и при наступлении благоприятных погодных условий закопать ямы и траншеи, - рассказал Жаннур Ахметов.

В редакцию "МГ" обратились жители села Пойма Теректинского района. По их словам, весной этого года в посёлке начали делать водопровод, рабочие выкопали ямы и траншеи.К слову, посёлок Пойма относится к Аксуатскому сельскому округу Теректинского района. Аким сельского округа Жаннур Ахметов отметил, что в курсе сложившейся ситуации. Он сообщил, что проект рассчитан на два года, заказчиком является отдел строительства и архитектуры Теректинского района. Работы выполняет подрядная организация ТОО "Данекер" из Жезказгана.