- Обнаружила телесные повреждения на лице, оба уха и на теле, видно, что как будто таскали за уши, на одном ушке кожица чуть-чуть порвалась. На ушах и за ушами все в кровяных ссадинах, на височной части и щеке удар от взрослой ладони, - написала женщина.

- Заявительнице было дано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Все собранные материалы направлены для рассмотрения в городской суд, - рассказали в ведомстве.

По словам матери, на следующий день няня призналась, что малышка не хотела укладываться спать, за что получила шлепок. Няня заверяет, что от удара девочка уворачивалась и ударилась о край кровати. В отделе образования Капшагая сообщили, что отдел полиции города принял заявление мамы.В управлении образования области добавили, что няню временно отстранили от работы. Свою жалобу жительница Капшагая опубликовала в Instagram-паблике. Девочка 1,10 лет посещает частный детский сад.