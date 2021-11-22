Синяки и ссадины получил ребёнок в детскому саду Капшагая
По заверению матери, няня призналась, что шлёпнула ребёнка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Свою жалобу жительница Капшагая опубликовала в Instagram-паблике . Девочка 1,10 лет посещает частный детский сад.
- Обнаружила телесные повреждения на лице, оба уха и на теле, видно, что как будто таскали за уши, на одном ушке кожица чуть-чуть порвалась. На ушах и за ушами все в кровяных ссадинах, на височной части и щеке удар от взрослой ладони, - написала женщина.
По словам матери, на следующий день няня призналась, что малышка не хотела укладываться спать, за что получила шлепок. Няня заверяет, что от удара девочка уворачивалась и ударилась о край кровати.
В отделе образования Капшагая сообщили, что отдел полиции города принял заявление мамы.
- Заявительнице было дано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Все собранные материалы направлены для рассмотрения в городской суд, - рассказали в ведомстве.
В управлении образования области добавили, что няню временно отстранили от работы.
