- Подозреваемый, войдя в доверие тестя, с ноября 2020 года по октябрь 2021 года оформлял кредиты в различных банках и финансовых организаций от 55 тысяч тенге до двух миллионов тенге в общей сложности 4,5 миллионов тенге. Напоминаем гражданам о необходимости сохранения конфиденциальности своей личной информации и банковских счётов, - сказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 65-летнему пенсионеру участились звонки от банков о том, что он не выполнил условие договора по оплате ссудной задолженности. Выяснив, что у него есть кредиты на сумму более четырёх миллионов тенге, которые он не брал, потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка установили и задержали 34-летнего подозреваемого, который является потерпевшему зятем.По данному факту правоохранители ведут досудебное расследование по статье за мошенничество.