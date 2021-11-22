Иллюстративное фото из архива "МГ"

Трагедия произошла в одной из многоэтажек в микрорайоне Жетысу. 28-летняя женщина и трое её детей (2015, 2016 и 2019 годов рождения) упали с девятого этажа. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Ещё один ребёнок скончался в карете скорой помощи.

- На данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с девятого этажа. Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Другие обстоятельства устанавливаются, - информировали в полиции.

Стало известно, что найдена предсмертная записка.Следствие ведётся по статье "Доведение до самоубийства".