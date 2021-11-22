- К нам поступил пострадавший в ДТП Рашид Ибрашев в бессознательном состоянии с тяжёлой открытой черепно-мозговой травмой, - рассказал лечащий врач-нейрохирург городской многопрофильной больницы Иван Струльников. - Сразу же была проведена точная диагностика с помощью компьютерной томографии, по результатам чего были выявлены перелом височно-теменной кости справа, тяжелый ушиб мозга и эпидуральная гематома головного мозга. В течение первого же часа после момента поступления мы его экстренно прооперировали - путём трепанации черепа удалили гематому и убрали обломки костей черепа. В дальнейшем ему предстоит пластическая операция по восстановлению костей черепа.

- Через десять дней после улучшения состояния он был переведен в обычную палату и пробыл под нашим наблюдением еще семь дней, - продолжил специалист. - 27 октября пациент был выписан домой. На момент выписки его состояние было удовлетворительным: он начал глотать и потихоньку разговаривать. В дальнейшем было рекомендовано реабилитационное лечение и уход по месту жительства.

- Я и наши родственники очень волновались за моего мужа, ведь как сказали врачи, с такими травмами редко кто выживает. После выписки наша семья уже дома организовала за ним уход. Несмотря на частичную потерю памяти, он узнал родственников, помнит про собственные предметы, например, вспомнил про свой автомобиль. Кроме того, он пытается самостоятельно делать по два-три шага. Хотя и шепотом, но разговаривает. Понемногу занимается посильными физическими упражнениями для восстановления подвижности суставов рук и ног. Впереди ещё предстоит приложить много усилий, чтобы вернуть его здоровье. Но, главное, что он жив. Мы очень благодарны врачам и медперсоналу городской больницы, которые своевременно предприняли все меры в сохранении жизни супруга, а также его лечении. Они совершили чудо, ведь он был на волоске от смерти, а они его спасли! - поблагодарила Светлана.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 11 октября по улице Чкалова, где столкнулись два велосипедиста, в результате чего один из них, 50-летний Рашид Ибрашев получил серьёзную травму головы. Скорая помощь доставила пострадавшего в городскую многопрофильную больницу, где специалисты оперативно провели диагностику травмы и экстренно прооперировали.По словам врача, операция была сложной. То, что пациенту удалось сохранить жизнь, равносильно чуду. После операции больной ещё долгое время находился в коме в реанимации.Супруга больного Светлана рассказала, что благодаря быстрому реагированию и слаженной работе операционной бригады медиков, а также уходу медперсонала и санитаров Городской многопрофильной больницы, жизнь её супруга сохранена.Родственники пострадавшего в ДТП Рашида Ибрашева отметили высокий профессионализм и чуткое участие медработников Городской многопрофильной больницы. Его жизнь спасали следующие специалисты: операцию провел врач-нейрохирург Иван Струльников, ему ассистировали анестезиолог Дастан Гатауов и операционная медсестра Жумагуль Гульназ. А также послеоперационный медицинский уход организован средним медперсоналом и санитарами отделений реанимации и нейрохирургии медучреждения.