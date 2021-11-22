- Большая часть фактов мошенничества происходит из-за несоблюдения населением мер предосторожности по отношению к своим средствам, а также из-за отсутствия законодательной проверки и достоверности лиц, которые хотят в разы увеличить ваши средства, - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что 18 человек лишились своих денег, вложив их в несуществующий бизнес. Отдать кровные для «бизнеса» своего супруга их убеждала 38-летняя жительница города. Преступной парочке инкриминировали статью за мошенничество в особо крупном размере. В общей сложности они завладели 150 млн тенге.В середине ноября мошенникам вынесли приговор - им предстоит отбыть пять лет в тюрьме.